Trumps Kommunikationschefin Hope Hicks legt Amt nieder

Quelle: Reuters © Leah Millis Trumps Kommunikationschefin Hope Hicks legt Amt nieder

Donald Trump verliert erneut eine wichtige Mitarbeiterin im Weißen Haus. Sechs Monate nach ihrem Amtsantritt gibt Kommunikationschefin Hope Hicks auf. Sie wird voraussichtlich in den nächsten Wochen ihr Amt niederlegen. Präsident Trump bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte von CNN und "New York Times".