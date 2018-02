Deutscher wegen Bomben-Witz in Bangkok festgenommen - bis zu fünf Jahre Haft

Quelle: Reuters Flughafen Bangkok-Suvarnabhumi

Wegen der vermeintlichen Bombendrohung in einem Flugzeug drohen einem deutschen Urlauber in Thailand fünf Jahre Haft. Der 70 Jahre alte Mann hatte nach dem Einsteigen in Bangkok am Mittwoch auf das Gepäckfach über sich gezeigt und "Bumm" gesagt. Daraufhin brach in der Maschine Panik aus, wie der Fernsehsender PBS berichtete.