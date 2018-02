Ermittlungen nach Brief mit weißem Pulver auf US-Stützpunkt - elf Erkrankte

Quelle: Reuters Ermittlungen nach Brief mit weißem Pulver auf US-Stützpunkt - elf Erkrankte (Symbolbild)

Nach Öffnung eines verdächtigen Briefs in einem US-Militärstützpunkt in Virginia sind elf Soldaten erkrankt. Acht von ihnen wurden am Mittwoch weiter im Krankenhaus untersucht. Ihr Zustand sei nach dem Zwischenfall vom Dienstag stabil, hieß es in einem Bericht des Senders ABC.