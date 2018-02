Russlands Verteidigungsministerium bezeichnet Zustände in Rakka als humanitäre Katastrophe

Russlands Verteidigungsministerium hat bei einer Pressekonferenz am Mittwoch die humanitäre Lage im nordsyrischen Rakka als eine humanitäre Katastrophe bezeichnet. Der Behördensprecher Igor Konaschenkow wies darauf hin, dass die Straßen der Stadt nach wie vor in Trümmern lägen. Sech Monate nach der Befreiung durch die US-angeleitete Koalition gebe es in der Stadt weder Wasser- noch Stromversorgung. Viele durch die Bombardements getöteten Zivilisten seien noch nicht bestattet.