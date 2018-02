Mindestens zehn Menschen sterben bei Zugunglück in Ägypten

© Google Maps

Bei einem schweren Zugunglück in Ägypten sind nach Medienberichten mindestens zehn Menschen getötet worden. 15 weitere wurden der staatlichen Zeitung "Al-Ahram" zufolge am Mittwoch verletzt, als zwei Züge in der Provinz Beheira im Nildelta nördlich der Hauptstadt Kairo zusammenstießen. Die Krankenhäuser der Region seien in Alarmbereitschaft versetzt worden.