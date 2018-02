Nicolás Maduro lässt sich offiziell als Präsidentschaftskandidat offiziell eintragen

Die Kommunistische Partei Venezuelas (PCV) hat den amtierenden Staatschef Nicolás Maduro für die Präsidentschaftswahl offiziell nominiert. "Wir überreichen dem Genossen Nicolás Maduro die Flagge unserer Partei", erklärte der PCV-Generalsekretär Oscar Figuera und zeigte sich sicher, dass Nicolás Maduro als Staatsoberhaupt den Schutz der nationalen Souveränität gewährleisten werde.

Anfang Februar hatte auch die Vereinigte Sozialistische Partei Venezuelas (PSUV) ihren Vorsitzenden Nicolás Maduro zum Präsidentschaftskandidaten nominiert. Die beiden linken Parteien unterzeichneten sogar ein Rahmenabkommen, in dem sie sich verpflichteten, gemeinsam auf das Wohl der nationalen Entwicklung und des venezolanischen Volkes hinzuarbeiten.

Am Dienstag ließ sich der venezolanische Präsident inzwischen als Kandidat für die Präsidentenwahl am 22. April einschreiben. Begleitet von Tausenden Anhängern fuhr er im offenen Wagen zum Sitz der Wahlbehörde in Caracas. Auch der Oppositionskandidat Henri Falcón machte am Dienstag seine Kandidatur um das höchste Staatsamt offiziell. (RIA Nowosti/TASS/dpa)

#EnVivo 📹 | Inscripción Candidatura Presidencial ante el CNE | Junto al Pueblo inscribo esta candidatura, para continuar el trabajo incansable por la Patria. Les juro que no les voy a fallar. La victoria nos pertenece, porque #JuntosTodoEsPosiblehttps://t.co/mX5t17wMsB — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27. Februar 2018

Mehr zum Thema - Venezuelas Wahlbehörde will keine "Megawahl" ausrichten