Geheime brasilianische Pässe von Kim Jong-un und seinem Vater entdeckt

Quelle: Reuters

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un und sein Vater, Kim Jong-il, haben in den 1990er Jahren falsche brasilianische Pässe bekommen und sie für ihre Reisen in das Ausland benutzt. Das teilte die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch unter Berufung auf mehrere Quellen in Sicherheitskreisen europäischer Länder mit. Die Pässe seien bei Botschaften von mindestens zwei westlichen Ländern für Visa-Anträge vorgelegt worden.