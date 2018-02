Bei WM: Teamärzte dürfen sich per Video über Verletzungen informieren

Quelle: Reuters © Tatyana Makeyeva Die Wolgograd Arena in der russischen Stadt Wolgograd am 2. Februar 2018

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland soll ein Teamarzt jeder Mannschaft während der Spiele Zugang zu aktuellen Videoaufnahmen bekommen. Die Mediziner könnten somit eventuelle Kopfverletzungen schneller erkennen und die notwendigen Maßnahmen einleiten, sagte FIFA-Chefarzt Michel D'Hooghe beim Team-Workshop der 32 WM-Teams am Dienstag in Sotschi. "Ich bin überzeugt, dass dies eine Verbesserung der medizinischen Versorgung der Spieler sein wird", betonte der Belgier.