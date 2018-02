Jerusalemer Kirchenstreit: Israel legt umstrittene Pläne auf Eis

Quelle: Sputnik © Kristina Afanasyeva Die Kirche vom heiligen Grab in Jerusalem

Nach der Schließung der Grabeskirche in Jerusalem lenkt Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im Streit mit den Kirchen ein. Er kündigte an, ein umstrittenes Gesetzesvorhaben sowie konkrete Steuerforderungen der Stadt Jerusalem an die Kirchen auf Eis zu legen.