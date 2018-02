Last-Minute-Entsorgung: Flughafen von Las Vegas hilft, nicht konsumiertes Marihuana loszuwerden

Quelle: Reuters McCarran International Airport in Las Vegas

Am McCarran International Airport in Las Vegas hat das lokale Luftfahrtbundesamt spezielle Container aufgestellt, in denen alle Ausreisenden Cannabis entsorgen können, das sie legal in der Stadt erworben, aber nicht rechtzeitig konsumiert haben. 13 grüne Kästen befinden sich an den besonders frequentierten Orten außerhalb des Gebäudes, berichtet Fox News.