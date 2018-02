Attacken auf türkische Botschaft in Berlin (Archivbild)

Auf die türkische Botschaft in Berlin hat es am frühen Dienstagmorgen mehrere kleinere Attacken gegeben. Zunächst hätten Objektschützer kurz nach 6:00 Uhr einen lauten Knall gehört, weil auf der Tiergartenstraße vor der Botschaft ein Nebeltopf gezündet worden sei, sagte ein Polizeisprecher. Vier dunkel gekleidete Gestalten seien anschließend geflüchtet.

Außerdem seien mehrere Farbbeutel gegen die Fassade der diplomatischen Vertretung geworfen worden. Die verwendeten Farben Rot, Grün und Gelb könnten auf die kurdische Fahne schließen lassen. Ein Taxifahrer habe dann in einem Gebüsch der Tiergartenstraße ein bengalisches Feuer brennen sehen. Auf einem zur Straße führenden Gehweg sei Stacheldraht ausgelegt gewesen.

Inzwischen wurde der Zugang zur Botschaft dem Polizeisprecher zufolge von allen Seiten gesperrt. Kriminaltechniker sicherten derzeit Spuren und die Kriminalpolizei ermittele. Danach werde der polizeiliche Staatsschutz die Attacken weiterverfolgen. (dpa)

