Prinz Carlos von Hohenzollern stürzt aus 21. Stockwerk eines Hotels in Frankfurt

Quelle: AFP Intercontinental Hotel in Frankfurt am Main

Medienangaben zufolge ist der deutsche Prinz Carlos von Hohenzollern am Freitag durch den Sturz aus einem Luxushotel ums Leben gekommen. Er war wegen Betruges seit 2014 in Haft und fuhr am Freitag während eines Hafturlaubes in das Fünf-Sterne-Hotel Intercontinental in Frankfurt am Main.