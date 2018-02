Saudischer König besetzt etliche hohe Ämter in Armee und Staat neu

Quelle: Reuters Saudischer König besetzt etliche hohe Ämter in Armee und Staat neu (Symbolbild)

In einem umfangreichen Personalumbau hat der saudische König Salman zahlreiche hohe Ämter in Armee und Staat neu besetzt. So wechselte der Monarch am Montagabend unter anderem die Chefs des Generalstabs, des Heeres, der Luftwaffe und der Luftabwehr aus, wie die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA berichtete.