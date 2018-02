Endlich Mond besiedeln? Wasser überall auf Erdsatelliten entdeckt

Wissenschaftler aus dem Weltraumforschungsinstitut in Boulder, Colorado (USA) haben herausgefunden, dass sich das Wasser auf dem Mond nicht nur in den polaren Regionen befindet, sondern über die ganze Oberfläche des Mondes verteilt ist. Dies berichtet die NASA unter Berufung auf eine Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Geoscience veröffentlicht wurde.