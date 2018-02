US-Krypto-Börse gewährt Bundessteuerbehörde Zugang zu Daten tausender Kunden

Quelle: www.globallookpress.com US-Krypto-Börse gewährt Bundessteuerbehörde Zugang zu Daten tausender Kunden

Eine der größten US-Handelsplattformen für Kryptowährungen, Coinbase, hat am Samstag rund 13.000 ihre Kunden offiziell darüber benachrichtigt, dass ihre persönlichen Daten innerhalb von 21 Tagen an die Bundessteuerbehörde der Vereinigten Staaten (IRS) überreicht werden. Die Maßnahme ziele auf Bekämpfung von Steuerhinterziehung an der Börse ab, wie das Nachrichtenportal Cointelegraph berichtete.