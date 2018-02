Geschmack der Heimat: Pepperoni-Pizza in Notration von US-Soldaten

Geschmack der Heimat: Pepperoni-Pizza in Einmannpackung von US-Soldaten

Die Einmannpackung von US-Soldaten soll ab dem Jahr 2019 auch Pizza beinhalten. Anfangs wird den Soldaten nur eine Sorte angeboten – Pepperoni. Später soll aber das Sortiment erweitert werden. Die Neuheit wurde bereits probiert: „Sie schmeckt fast genau wie eine typische Pizza, die aus dem Ofen kommt“. Der Website Military.com zufolge beträgt die Haltbarkeit dieser Pizza drei Jahre.

Amerikanische Forscher versuchten jahrelang, Pizza mit wenig Konservierungsmittel zu entwickeln, die bei warmen Temperaturen als MRE (Meal Ready to Eat) lange frisch bleiben und gut schmeckt. Die Vertreter der US-Streitkräfte betonten, dass Pizza in der Fertignahrung die Soldaten an zu Hause erinnern und ihnen den Militärdienst erleichtern wird.

