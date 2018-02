Saudi-Arabische Frauen dürfen jetzt in die Armee

Quelle: Reuters Frauen in Saudi-Arabien dürfen jetzt in die Armee (Symbolbild)

Das Königreich Saudi-Arabien will Frauen erlauben, sich um eine Stelle in der Armee zu bewerben. Frauen aus sieben Regionen, einschließlich der Provinzen Riad, Mekka, Al-Qasim und Medina, dürfen sich jetzt zum Dienst als Soldatinnen verpflichten, teilte die Saudi-Arabiens Generaldivision für Sicherheit am Sonntag mit. Dieser Schritt ist ein Teil des Programms "Vision 2030", dessen Realisierung Kronprinz Mohammed bin Salman zuvor angekündigt hatte.