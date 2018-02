Mann wegen Terrorverdachts am Frankfurter Flughafen festgenommen

Quelle: www.globallookpress.com Mann wegen Terrorverdachts am Frankfurter Flughafen festgenommen (Symbolbild)

Wegen Terrorverdachts ist ein 28-jähriger Syrer am Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Dem Mann werde die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Montag mit. Er soll auch an bewaffneten Kampfhandlungen im syrischen Bürgerkrieg teilgenommen haben. Anschließend sei er als Flüchtling nach Deutschland gekommen, 2017 reiste er wieder nach Syrien.