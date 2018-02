Niemand bleibt nüchtern: Brauerei baut Hotel mit Bier-Wasserleitung

Quelle: Reuters Niemand bleibt nüchtern: Brauerei baut Hotel mit Bier-Wasserleitung (Symbolbild)

Die Biermarke BrewDog aus Schottland will ein Bierhotel namens DogHouse neben ihrer Brauerei in der Stadt Ellon eröffnen. Das Hotel mit 26 Zimmern bietet Gästen die Möglichkeit, betrunken zu werden, ohne das Zimmer zu verlassen. Die Garantie für den unvergesslichen Aufenthalt wird eine ungewöhnliche Wasserleitung in allen Zimmern sein, aus der rund um die Uhr Bier fließt.