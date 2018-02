Nordkorea erklärt sich bei Verhandlungen in Südkorea zu Gesprächen mit USA bereit

Nordkorea ist nach Angaben der südkoreanischen Regierung zu Gesprächen mit den Vereinigten Staaten bereit. Das habe der nordkoreanische General Kim Yong-chol bei einem Treffen mit Südkoreas Staatschef Moon Jae-in am Sonntag bekundet, verlautete aus dem Präsidialamt in Seoul. Beide hatten sich vor der Schlussfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang zu einem einstündigen Gespräch getroffen.