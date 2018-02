Tschechische Polizei nimmt Ex-Chef der syrischen Kurdenpartei PYD in Prag fest

Quelle: www.globallookpress.com Tschechische Polizei nimmt Ex-Chef der syrischen Kurdenpartei PYD in Prag fest (Symbolbild)

Der ehemalige Chef der syrischen Kurdenpartei PYD, Salih Muslim, ist auf Antrag der Türkei in Tschechien festgenommen worden. Der 67-Jährige sei in der Nacht zu Sonntag in Prag auf der Grundlage eines Interpol-Haftbefehls in Gewahrsam genommen worden, teilte eine Polizeisprecherin in Prag mit. Das weitere Vorgehen richte sich nach den Gesetzen über die internationale Justizzusammenarbeit.