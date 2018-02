Treu bis in den Tod: Hund aus Argentinien stirbt nach elf Jahren Wache am Grab seines Herrchens

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Ende Februar ist auf dem Friedhof der argentinischen Ortschaft Villa Carlos Paz einer der bekanntesten Hunde Argentiniens gestorben. Der 16-jährige Schäferhund namens Capitán verbrachte die letzten 11 Jahre seines Lebens am Grab seines Herrchens Miguel Guzmán. Der treue Vierbeiner war fast blind und litt an einer chronischen Niereninsuffizienz. An einem Sonntag fand ihn das Friedhofpersonal tot auf.