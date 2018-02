20.000 Menschen demonstrieren in Tel Aviv gegen Flüchtlingsabschiebung

Rund 20.000 Menschen haben am Samstagabend in Tel Aviv gegen die geplante Abschiebung afrikanischer Flüchtlinge aus Israel demonstriert. Die Demonstranten trugen Schilder, auf denen unter anderem stand "Nein zur Deportation" und "Wir sind alle Menschen". Der Protest fand im vernachlässigten und ärmeren Süden Tel Avivs statt, in dem viele Flüchtlinge leben.