Zehntausende demonstrieren in Italien eine Woche vor der Wahl

Eine Woche vor der Parlamentswahl in Italien haben am Samstag Zehntausende Menschen in verschiedenen Städten demonstriert. Dem Innenministerium zufolge gab es landesweit 119 kleinere und größere Demonstrationen. Im Einsatz waren 5.000 Sicherheitskräfte.