Ecuador: Großbritannien lehnt Verhandlungen im Fall Julian Assange ab

Quelle: Reuters Ecuador: Großbritannien lehnt Verhandlungen im Fall Julian Assange ab (Symbolbild)

Die britische Regierung hat nach Angaben von Ecuadors ein Verhandlungsangebot zur Lösung des Falls des Wikileaks-Gründers Julian Assange abgelehnt. Assange sitzt seit fast sechs Jahren im ecuadorianischen Botschaftsasyl in London fest. Er befürchtet, nach Verlassen des Gebäudes festgenommen und an die Vereinigten Staaten ausgeliefert zu werden, die in ihm einen Verräter sehen.