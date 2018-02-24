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Lichtsäulen über Sankt Petersburg: Einwohner posten Fotos in sozialen Netzwerken

24.02.2018 • 14:40 Uhr
https://de.rt.com/1ep9
Lichtsäulen über Sankt Petersburg: Einwohner posten Fotos in sozialen Netzwerken
Quelle: Sputnik
Lichtsäulen über Sank Petersburg: Einwohner posten Fotos in Sozialnetzwerken (Archivbild)
Die aktuelle Kältewelle im europäischen Teil Russlands hat auch ungewöhnliche optische Erscheinungen mitgebracht. In der Nacht zum Samstag konnten viele Einwohner Sankt Petersburgs mehrere Lichtsäulen beobachten. Viele Nutzer fotografierten ungewöhnliche Ansichten der Stadt und posteten die Aufnahmen in sozialen Netzwerken.

Manche Leute hielten die Naturerscheinung anfangs für ein Polarlicht. Doch das war offenbar nicht der Fall. Lichtsäulen sind Halo-Erscheinungen, bei denen sich ein linear ausgedehnter schmaler Lichtstreifen von der Lichtquelle nach oben oder nach unten erstreckt. Dieser Lichteffekt entsteht durch die Spiegelung des Lichts an hexagonalen Eisplättchen, die sich bei Windstille vorzugsweise horizontal in der Luft ausrichten. (RIA Nowosti)

#северноесияние #жизньпрекрасна #космос

Публикация от Irina Sichova (@irina.sichova)

#гало #световойстолб #спб #мороз

Публикация от Twins' mommy. ИГ декретчицы. (@maslovskayastu)

...Сначала я подумала что меня глючит, но потом, позвав мужа, поняла что глючит небо)) Очень красивое явление..как то уже я с ним сталкивалась..были думки что Северное сияние, но не то немного..потом думали что метеоритные дожди, тоже нее..но потом погуглили и нашли ответ..Световые столбы! Возникают при температуре ниже минус 20ти, когда в атмосфере образуется огромное количество ледяных кристалов, способны отрожать световые лучи..ну много еще показателей и бла- бла..но красиво! Очень) и необычно для Питера..явление продержалось минут 30 и исчезло само собой🌠❄☄ А я задубела это фотать)🌌 @vyborgskiy_rayon @ozerki_spb #этопитер#зимнийпите#природноеявление#световыестолбы#шик

Публикация от Darya Batanova (@daryabat)

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