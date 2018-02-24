Lichtsäulen über Sankt Petersburg: Einwohner posten Fotos in sozialen Netzwerken
Manche Leute hielten die Naturerscheinung anfangs für ein Polarlicht. Doch das war offenbar nicht der Fall. Lichtsäulen sind Halo-Erscheinungen, bei denen sich ein linear ausgedehnter schmaler Lichtstreifen von der Lichtquelle nach oben oder nach unten erstreckt. Dieser Lichteffekt entsteht durch die Spiegelung des Lichts an hexagonalen Eisplättchen, die sich bei Windstille vorzugsweise horizontal in der Luft ausrichten. (RIA Nowosti)
Световые столбы. Разновидность гало. Санкт-Петербург. Раннее утро 24.02.2018. #fromRussiaWithLove #Russia #SaintPetersburg #SPb #halo #световыеСтолбыСПб #галоСПб #гало #световыеСтолбы #фотоЖукова #фотографСПб #любимыйГород #КалининскийРайон #ГДР #МуринскийРучей #огниГорода #большиеГорода #репортажныйфотографСПб #Гражданка #Питер #СанктПетербург #зимавПитере
Световые столбы - одно из самых красивых явлений в атмосфере, когда, особым образом организованные, кристаллики льда в морозном воздухе преломляют свет так, что он кажется уходящей в небо полосой 🤗😍 #проспектпросвещения #световыестолбы #северноесияние #просвет #северпитера #winter #beautifull #spb #northernlights #cold
...Сначала я подумала что меня глючит, но потом, позвав мужа, поняла что глючит небо)) Очень красивое явление..как то уже я с ним сталкивалась..были думки что Северное сияние, но не то немного..потом думали что метеоритные дожди, тоже нее..но потом погуглили и нашли ответ..Световые столбы! Возникают при температуре ниже минус 20ти, когда в атмосфере образуется огромное количество ледяных кристалов, способны отрожать световые лучи..ну много еще показателей и бла- бла..но красиво! Очень) и необычно для Питера..явление продержалось минут 30 и исчезло само собой🌠❄☄ А я задубела это фотать)🌌 @vyborgskiy_rayon @ozerki_spb #этопитер#зимнийпите#природноеявление#световыестолбы#шик
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