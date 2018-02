Autodiebstahl unter Alkoholeinfluss: Südkoreanische Polizei nimmt Athleten aus Kanada fest

Quelle: Reuters Autodiebstahl unter Alkoholeinfluss: Südkoreanische Polizei nimmt Athleten aus Kanada fest (Symbolbild)

Die südkoreanische Polizei hat nach Medienberichten einen Athleten und einen Manager des kanadischen Olympia-Teams bei den Winterspielen in Pyeongchang wegen Autodiebstahls vorübergehend festgenommen. Die beiden hätten gestanden, die Tat unter dem Einfluss von Alkohol begangen zu haben, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap am Samstag unter Berufung auf die Polizei in der östlichen Provinz Gangwon. Auch die Frau des Sportlers sei dabei gewesen.