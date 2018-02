Erste Hai-Attacke bei Sydney seit 25 Jahren: Strände werden geschlossen

Quelle: www.globallookpress.com Erste Hai-Attacke bei Sydney seit 25 Jahren: Strände werden geschlossen (Symbolbild)

Ein Weißer Hai hat vor einem Strand bei Sydney eine Schwimmerin angegriffen. Die 55 Jahre alte Frau erlitt schwere Verletzungen am rechten Bein. Der Vorfall geschah am Freitagabend am Little Congwong Beach. Experten stellten anhand der Bisswunde fest, dass es sich um einen Weißen Hai gehandelt haben musste.