Auto reißt Loch in Hauswand - flüchtiger Fahrer vergisst Nummernschild am Unfallort

Quelle: www.globallookpress.com Auto reißt Loch in Hauswand - flüchtiger Fahrer vergisst Nummernschild am Unfallort (Symbolbild)

Ein Auto ist in der Nähe von Berlin in ein Einfamilienhaus gekracht und hat ein etwa drei Meter großes Loch in die Hauswand gerissen. "Anschließend setzte der Fahrer seinen völlig demolierten Wagen zurück und fuhr damit davon", sagte ein Sprecher des Lagezentrums am Samstagmorgen. Der Täter habe allerdings das Nummernschild am Unfallort verloren.