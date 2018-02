WTO-Chef Roberto Azevêdo warnt vor Handelskrieg

Die jüngsten US-Strafzölle und die Beschwerden dagegen, unter anderem aus China, erhöhen nach Einschätzung der Welthandelsorganisation WTO die Gefahr eines Handelskriegs. "Wir müssen ständig die Möglichkeit eines Handelskriegs in Erwägung ziehen. So etwas kann jederzeit passieren", sagte Roberto Azevêdo in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Genf.