Ukraine-Besuch: Gabriel will "robuste" UN-Blauhelmmission im ganzen Konfliktgebiet

Quelle: www.globallookpress.com Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel

Laut Tagesschau-Berichten konnte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel am gestrigen Donnerstag mit seinem ukrainischen Kollegen Pawlo Klimkin die Situation in der Ostukraine besprechen und auch seine Sicht auf eine mögliche UN-Mission äußern. Er will UN-Blauhelme in der ganzen Region installieren.