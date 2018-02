Sieben Jahre lang für tot gehalten: Eltern erfahren von Gerichtsvollziehern, dass ihr Kind noch lebt

Quelle: AFP Sieben Jahre lang für tot gehalten: Eltern erfahren von Gerichtsvollziehern, dass ihr Kind noch lebt (Symbolbild)

Ein tragischer und zugleich atemberaubender Vorfall ereignete sich vor kurzem in der russischen Stadt Wolgograd im Süden Russlands: Ein russisches Ehepaar, das sein Kind seit sieben Jahren für tot hielt, hat durch Zufall erfahren, dass es am Leben ist. Gerichtsvollzieher forderten die Mutter auf, die Unterhaltsbeiträge für ihr Kind, das sich in einem Heim befindet, zu bezahlen. Auf diese Weise erfuhr die schockierte Mutter, dass ihr Junge nach der Geburt nicht gestorben ist.