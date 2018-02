Umweltbundesamt: Tausende vorzeitige Todesfälle durch Stickoxide

Quelle: www.globallookpress.com Umweltbundesamt: Tausende vorzeitige Todesfälle durch Stickoxide (Symbolbild)

Rund 6.000 Menschen in Deutschland sterben einer Studie des Umweltbundesamts (UBA) zufolge pro Jahr vorzeitig an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die von Stickoxiden ausgelöst werden. Stickstoffdioxid (NO2), das in Städten hauptsächlich aus Dieselabgasen stammt, kann demnach über einen längeren Zeitraum schon in geringen Konzentrationen schwere Folgen haben.