Überraschen durch Berauschen: Ü-Eier mit Amphetamin in Auto in Rheinland-Pfalz entdeckt

Quelle: www.globallookpress.com Überraschen durch Berauschen: Ü-Eier mit Amphetamin in Auto in Rheinland-Pfalz entdeckt

Auch Schoko macht süchtig, aber diese Droge ist zudem noch illegal: In einem Auto haben Polizisten zwei Überraschungseier gefunden, die mit Amphetamin gefüllt waren. Das ist ein synthetisches Rauschmittel mit aufputschender Wirkung. Das Auto sei bei einer Routinekontrolle in Landau (Rheinland-Pfalz) gestoppt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.