Abschiebeflug mit 14 Afghanen in Kabul angekommen – meiste Betroffene aus Bayern

Abschiebeflug mit 14 Afghanen in Kabul angekommen – meiste Betroffene aus Bayern (Archivbild)

Trotz der immer schlechter werdenden Sicherheitslage in Afghanistan haben Bund und Länder wieder abgelehnte Asylbewerber abgeschoben. Eine aus München kommende Maschine landete am Mittwoch gegen 10:50 Uhr (Ortszeit) mit mehreren Stunden Verspätung in Kabul, wie ein für Abschiebungen zuständiger afghanischer Beamter sagte. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums bestätigte, dass 14 Männer an Bord gewesen seien.