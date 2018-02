Pistole in einer Hand, Donut in der anderen: New Yorker Polizisten zunehmend übergewichtig

Quelle: www.globallookpress.com Der Polizeichef aus der Zeichentrickserie "Die Simpsons" als Klischeebild amerikanischer Polizisten.

Was hindert Polizisten bei der Kriminalitätsbekämpfung? Die Antwort fällt vielleicht anders aus, als wir es uns vorstellen können. Die Sicherheitsbeamten des New York Police Department in den USA leiden zunehmend an Übergewicht, berichtet die US-amerikanische Zeitung New York Post.