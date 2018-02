Belgische Ärzte wenden Sterbehilfe an - ohne expliziten Patientenwunsch

Quelle: www.globallookpress.com Belgische Ärzte wenden Sterbehilfe an und ignorieren dabei Patientenwunsch

Die Zweifel an der Transparenz des Sterbehilfe-Systems werden in Belgien immer größer. Vor kurzem wurde bei einem Patienten, dessen Name geheim gehalten wird, auf Wunsch seiner Familie die Euthanasie durchgeführt. Er selbst habe allerdings nie den Wunsch geäußert, sein Leben aufzugeben. Die belgischen Ärzte erklären, dass der an Demenz leidende Patient über „nicht ausreichend geistige Leistungsfähigkeit“ verfügte, um selbst zu entscheiden, ob er leben oder sterben möchte.