Mindestens 29 Tote bei Talibanüberfällen und Explosion in Afghanistan

Quelle: Reuters

Bei zahlreichen Überfällen der radikalislamischen Taliban auf Sicherheitskräfte sowie einer Explosion in einem Hotel in Ostafghanistan sind in Afghanistan insgesamt mindestens 29 Menschen getötet worden. In der westafghanischen Provinz Farah starben bei Angriffen auf zwei Polizeiposten 16 Polizisten.