Israelische Forscher simulieren in der Wüste Leben auf dem Mars [FOTOS]

Quelle: www.globallookpress.com

Israelische Forscher haben in der Negev-Wüste vier Tage lang die Lebensbedingungen auf dem Mars simuliert. Die sechs Wissenschaftler bewegten sich in Weltraumanzügen, testeten die Kommunikation zwischen All und Erde und wurden psychologisch untersucht, wie das israelische Wissenschaftsministerium mitteilte.