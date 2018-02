Sieben Monate Kneipentour: Brite fährt um die Welt, um nördlichste und südlichste Bar zu besuchen

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Was tut man nicht alles für ein Bier: In einem Versuch, sein Lieblingsgetränk in einer nördlichsten und einer südlichsten Kneipe der Welt zu kosten, ist ein Brite durch 21 Länder gefahren und hat dabei über 32.000 Kilometer in sieben Monaten zurückgelegt.