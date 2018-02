Nackt und besoffen im Wald – US Navy suspendiert drei Offiziere vom Dienst in Japan

Quelle: www.globallookpress.com Nackt und besoffen im Wald – US Navy suspendiert drei Offiziere vom Dienst in Japan (Symbolbild)

Die US Navy hat drei in Japan dienende Offiziere entlassen, nachdem ein Oberstleutnant in der Präfektur Okinawa nackt und betrunken im Wald entdeckt wurde. Nach Angaben des Blattes Navy Times soll der alkoholisierte Mann nur Stiefel angehabt haben. Zwei weitere hochrangige Offiziere wurden ebenfalls letzte Woche vom Dienst suspendiert, weil sie den Vorfall verheimlichen wollten.