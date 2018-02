Hakenkreuze an polnischer Botschaft in Tel Aviv

Quelle: Reuters Hakenkreuze an polnischer Botschaft in Tel Aviv (Symbolbild)

Einen Tag nach dem Besuch des polnischen Ministerpräsidenten, Mateusz Morawiecki, in Israel sind an das Gebäude der polnischen Botschaft in Tel Aviv Hakenkreuze geschmiert worden. Diese Symbole sowie obszöne antipolnische Parolen erschienen an den Wänden nach der Äußerung von Morawiecki zum polnischen Holocaust-Gesetz, das vor Kurzem verabschiedet wurde. Der Regierungschef beantwortete danach die Frage eines Journalisten und erwähnte dabei "jüdische Täter" beim Holocaust.