Langsam, dafür aber sicher: Facebook will Wahleinmischung durch Postkarten verhindern

Quelle: AFP © LOIC VENANCE

Obwohl es für gewöhnlich nur noch ein paar Sekunden dauert, bis eine Facebook-Nachricht dem Empfänger zugestellt wird, will das weltweit größte soziale Netzwerk Facebook auf ein konservativeres und langsameres Mittel zur Kontrolle der politischen Werbung zurückgreifen. Noch in diesem Jahr plant das Unternehmen, Postkarten via US-Post zu verschicken, um die Identität und den Aufenthaltsort von Personen festzustellen, die eine wahlbezogene Werbung verbreiten wollen.