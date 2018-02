Sitze, wo ich will: Freche Katze versperrt Hunderten in Istanbul den Weg

Quelle: www.globallookpress.com Sitze, wo ich will: Freche Katze versperrt Hunderten in Istanbul den Weg (Symbolbild)

Die Facebook-Gruppe "Aww Station" hat ein Katzen-Video ins Netz gestellt, das zum Hit geworden ist. Innerhalb von zwei Tagen sahen es sich mehr als 2,3 Millionen Menschen an. Auf dem Video ist zu sehen, wie eine Katze in Istanbul am Ausgang einer Rolltreppe sitzt und sich überhaupt nicht daran stört, dass Hunderte Menschen sie umgehen müssen. Viele Leute beeilen sich, aber niemand wagt es, das pelzige Hindernis wegzujagen.