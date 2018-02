Ex-Vize von Marine Le Pen gründet neue Anti-EU-Partei

Quelle: www.globallookpress.com

Nach seinem Bruch mit Marine Le Pen bringt ihr früherer Stellvertreter Florian Philippot eine neue Anti-EU-Partei in Frankreich in Stellung. Seine Anhänger kamen am Sonntag nahe dem nordfranzösischen Arras zum Gründungsparteitag der "Patrioten" zusammen. Sie wollen bei Wahlen auch gegen Marine Le Pens "Front National" (FN) antreten.