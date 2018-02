Forscher entdecken Landschaft und übermalte Hand unter Picasso-Bild

Ein Landschaftsgemälde mit Tempel und eine übermalte Hand haben Forscher unter einem Gemälde aus dem Pinsel von Pablo Picasso entdeckt. Die zuvor unbekannten Details seien unter der Oberfläche des Bildes "La Miséreuse accroupie" gefunden worden, sagte Aggelos Katsaggelos von der Northwestern University im US-Bundesstaat Illinois am Samstag (Ortszeit) bei der weltgrößten Wissenschaftskonferenz der AAAS (American Association for the Advancement of Science) im texanischen Austin.