Polizeischutz für Cem Özdemir bei Münchner Sicherheitskonferenz

Quelle: www.globallookpress.com

Nach einer Begegnung mit einer türkischen Delegation am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz hat der Grünen-Politiker Cem Özdemir Polizeischutz erhalten. Der ehemalige Grünen-Chef bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Welt am Sonntag", wonach er in München im selben Hotel untergebracht worden war wie die Delegation des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim.