Südkoreanische Polizei verhaftet nordkoreanische Überläuferin wegen massiven Reis-Schmuggels

Quelle: www.globallookpress.com Südkoreanische Polizei verhaftet nordkoreanische Überläuferin wegen massiven Reis-Schmuggels (Symbolbild)

Die südkoreanische Polizei hat eine nordkoreanische Überläuferin verhaftet. Die 49-jährige Frau soll in ihre frühere Heimat 130 Tonnen Reis zum Wert von rund umgerechnet 97.000 Dollar befördert haben. Nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap wurde der Reis im vorigen Jahr in zwei Lieferungen über einen Vermittler in China an das Ministerium für Staatssicherheit in Pjöngjang geschickt.