Türkischer Ministerpräsident verteidigt Einsatz deutscher "Leopard"-Panzer in Syrien

Quelle: www.globallookpress.com

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hat den Einsatz deutscher Kampfpanzer vom Typ "Leopard 2" in Syrien verteidigt. Die Beteiligung dieser Panzer an der türkischen Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG sei "selbstverständlich", sagte der Politiker in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz.