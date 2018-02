Irakische Behörden verhindern millionenschweren Antiquitätenschmuggel

Quelle: www.globallookpress.com Irakische Behörden verhindern Millionen-Schmuggel von Antiquitäten (Archivbild aus Mossul, April 2017)

Die irakischen Sicherheitsbehörden haben nach eigenen Angaben den Schmuggel antiker Gegenstände im Wert von umgerechnet 10,5 Millionen Euro verhindert. Antike Manuskripte und eine Büste sollten über die Grenze in die benachbarte Türkei gebracht werden, wie das irakische Innenministerium am Samstag mitteilte. In der nordirakischen Provinz Kirkuk seien zwei Menschen festgenommen worden.